Москва, 4 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении в зоне спецоперации ВСУ потеряли за сутки 320 военных, на херсонском — 85 бойцов, сообщил 4 марта на брифинге официальный представитель Минобороны Росси генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районах посёлков Урожайное, Владимировка и Водяное в ДНР.

«Потери ВСУ составили свыше 320 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей», — сказал Конашенков.

На херсонском направлении российские военные нанесли поражение ВСУ в районах сёл Работино, Вербовое, Пятихатки. ВСУ потеряли до 85 военных, три автомобиля, две пусковые установки РСЗО HIMARS, артиллерийская система М777 американского производства, САУ «Гвоздика».

На авдеевском направлении российские военные улучшили свои позиции, нанеся удары по ВСУ в районах сёл Новокалиново, Бердычи, Розовка и посёлка Майорск в ДНР. ВСУ за сутки потеряли 490 военных.

Конашенков также сообщил, что российские войска на авдеевском направлении в зоне СВО уничтожили ещё один американский танк Abrams. Также они подбили ещё один танк ВСУ, четыре БМП, в том числе три американских Bradley, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

Ранее российские военные подбили американские Abrams 26 февраля и 3 марта.