Белгород, 5 марта, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В результате падения беспилотника в Губкинском городском округе Белгородской области загорелся резервуар. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Илья Питалев/РИА Новости

Отмечается, что сотрудники ведомства прибыли на место происшествия в Губкинском городском округе.

«По предварительным данным, повреждён один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно», — сообщило ведомство.

Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб, после падения украинского дрона в Губкинском районе загорелись резервуары на нефтебазе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность. В связи с этим жителей призвали оставаться по возможности дома и не подходить к окнам.

В Курской области 15 февраля после атаки украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате этого пострадавших не было. На месте пожара работали все спецслужбы.