Вашингтон, 5 марта, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена стала активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Hill.

AP/TASS

Кроме того, американское руководство начало чаще требовать от израильских властей увеличить объёмы гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.

«И Байден, и вице-президент [Камала] Харрис в последние дни призывали к «немедленному» прекращению огня», — говорится в материале.

Харрис во время выступления в штате Алабама 3 марта назвала ситуацию в секторе Газа «гуманитарной катастрофой». Она подчеркнула, что власти Израиля должны предпринять больше усилий и увеличить поток гуманитарной помощи.

Издание считает, что активизация требований к Израилю о срочном прекращении огня со стороны Белого дома связана с недовольством политикой Байдена. Авторы статьи указали на то, что избиратели теряют доверие к американскому лидеру перед президентскими выборами, намеченными на ноябрь.

Журналисты отметили, что на прошлой неделе избиратели в Мичигане направили президенту чёткий сигнал о снижении его рейтинга из-за произраильской политики.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Россия предложила к резолюции Совета Безопасности ООН поправку с призывом к прекращению огня в секторе Газа, для того чтобы в регион можно было доставить гуманитарную помощь, но США заблокировали эту инициативу. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в стремлении развязать Израилю руки для дальнейших бомбардировок гражданской инфраструктуры и населения палестинского анклава.

Соединённые Штаты Америки в ходе заседания в Совете Безопасности ООН 20 февраля наложили вето на проект резолюции Алжира о прекращении огня в секторе Газа. Предложенный документ также отвергал насильственное перемещение мирного населения. Кроме того, в резолюции говорилось о необходимости урегулировать палестино-израильский конфликт на основе идеи создания двух государств.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием по резолюции Алжира напомнил, что США уже трижды после обострения палестино-израильского конфликта накладывали вето на резолюции с призывами прекратить боевые действия в секторе Газа. Он осудил позицию Вашингтона по этому вопросу.

Палестинское радикальное движение ХАМАС 3 марта не одобрило ранее предложенную США формулу обмена с Израилем заложников на заключённых. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 февраля предупредил о том, что израильские власти не согласятся ни на какую сделку по освобождению заложников любой ценой. При этом он добавил, что попытки освободить заложников продолжаются постоянно.