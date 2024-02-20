* экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 20 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Ранее получивший ранение при подрыве автомобиля в селе Гвардейское в Одесской области член украинской националистической группировки «Правый сектор» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Альберт Кручинин и его жена попали в реанимацию. Об этом 20 февраля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По его словам, подорванный автомобиль принадлежал ещё одной националистической группировке, которая никак не смогла проявить себя в военных действиях и только участвовала в зачистках и акциях по запугиванию мирных жителей около линии фронта.

«На данный момент оба в разобранном виде находятся в реанимации, а Бандера уже ждёт их, разогревая новый котёл со смолой», — написал он.

Лебедев отметил, что это не первое подобное событие на контролируемой Киевом территории, однако до этого киевским властям удавалось их замять, так как они очень боятся такого рода инцидентов.

«Они показывают, что далеко не все на Украине принимают бандеровщину, и отработка бандеровцев идёт. Чаще всего списывается на бытовуху, иногда на несчастный случай», — пояснил координатор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля украинское интернет-издание «Страна. ua» написало, что Кручинин и его супруга получили ранения в результате подрыва автомобиля под Одессой. Отмечалось, что другие представители националистической группировки назвали произошедшее «терактом» диверсионно-разведывательных групп.

Помощник тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб 7 ноября 2023 года от взрыва гранаты. Отмечалось, что он получил на день рождения от одного из коллег деревянную коробку с бутылкой виски Black Label и шестью гранатами.

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили, что Частяков перепутал гранату с рюмкой, в результате чего подорвался. По их данным, погибший мог посчитать гранаты рюмками особой формы.