Вашингтон, 3 марта, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Палестинское радикальное движение ХАМАС не одобрило ранее предложенную США формулу обмена с Израилем заложников на заключённых. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на израильского чиновника и человека, знакомого с деталями переговоров.

Иван Шилов ИА Регнум

«ХАМАС отказалось соглашаться на условия обмена заложников на палестинских заключённых, которые США представили в Париже около 10 дней назад», — написали в статье.

Согласно американской формуле, предполагалось освобождение движением ХАМАС 40 израильских заложников в обмен на освобождение порядка сотен палестинских заключённых из израильских тюрем. Также предусматривался обмен разного числа заключённых на заложников различных категорий.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта саудовский телеканал Al Arabiya оповестил о подготовке ответа движением ХАМАС на предложенную посредникам сделку по обмену заключёнными с Израилем. Палестинская делегация планировала провести в Египте встречу с посредниками для подготовки списка заложников, которые могли быть освобождены.

В начале января телеканал Al-Arabiya передал, что руководством ХАМАС было принято решение о прекращении любых переговоров по освобождению заложников после взрыва в их офисе в Ливане, в результате которого погибли замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и его соратник.

Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил о личном контроле президентом РФ Владимиром Путиным вопроса с освобождением удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. По его словам, глава государства встречался в руководством еврейской общины в РФ.

В феврале президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа без чёткого плана защиты мирного населения. Стороны также обсудили перспективы освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС во время нападения на приграничные районы Израиля взяло в заложники десятки человек, в том числе несколько военнослужащих. С начала эскалации палестино-израильского конфликта состоялось несколько обменов.