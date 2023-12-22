Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Россия предложила поправку к резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа, сообщил 22 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании совета. Однако США поправку заблокировали.

Abed Rahim Khatib/ Anadolu via Getty Images

«Российская Федерация предлагает следующую устную поправку. Призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий», — сказал Небензя, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, сейчас текст резолюции сформулирован в интересах США. Под фразой, содержащей слова «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий», Вашингтон хочет развязать Израилю руки для дальнейших бомбардировок гражданской инфраструктуры и населения Газы, сказал Небензя.

22 декабря Совбез ООН также принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передавало ИА Регнум, арабскую резолюцию Совбез ООН рассматривал 8 декабря. Принятие документа заблокировали США. Соавторами резолюции выступали 97 стран ООН. Россия и Китай вошли в число членов организации, которые поддержали этот документ. Представители Великобритании воздержались.

12 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газе, освобождении без предварительных условий всех заложников и обеспечении гуманитарного доступа в палестинский анклав.

Египет и Мавритания разработали текст соответствующей инициативы. В пользу резолюции проголосовали 153 страны, включая Россию и Китай. Против резолюции проголосовали 10 государств, в том числе США, Израиль, Австрия и Чехия. Ещё 23 страны воздержались от голосования. В их число вошли Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Украина и Грузия.