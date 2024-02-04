Тель-Авив, Израиль, 4 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Израиль не согласится ни на какую сделку по освобождению заложников «любой ценой», заявил 4 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

AP/TASS Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Как я подчеркнул в широком кабинете министров — мы не пойдём на любую сделку и на сделку любой ценой», — заявил премьер.

Он отметил, что СМИ пишут о многих вещах, на которые Израиль якобы согласился, например, о том, что связано с освобождением террористов.

«Мы на них просто не согласимся», — подчеркнул Нетаньяху, добавив, что попытки освободить заложников продолжаются постоянно.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военной операции еврейского государства в Газе в обмен на освобождение всех израильских заложников. Глава правительства пояснил, что, если еврейское государство примет такое решение, гибель бойцов ЦАХАЛ станет напрасной.

22 января газета The Financial Times написала о документе, распространённом перед встречей министров иностранных дел стран — членов ЕС. В указанном тексте предлагается определить последствия для Израиля при отказе от участия в плане по урегулированию конфликта с Палестиной.

В этот же день портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил, что власти Израиля предложили руководству ХАМАСсделать новую паузу в боевых действиях в секторе Газа на срок до двух месяцев.