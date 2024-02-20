Москва, 20 февраля, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки могут в очередной раз заблокировать проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) о прекращении огня в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«20 февраля в 10:00 (18:00 мск) в Совете Безопасности ООН состоится голосование по представленному Алжиром проекту резолюции с требованием немедленно прекратить огонь в Газе», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале 20 февраля.

Полянский напомнил, что США в связи их позицией по палестино-израильскому конфликту могут в очередной раз наложить вето на этот проект резолюции. Таким образом, запрет американской стороны может стать четвёртым с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке в октябре 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, в декабре США заблокировали предложенную Россией поправку к резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа. По словам постоянного представителя РФ при организации Василия Небензи, российская сторона призвала к срочному приостановлению военных действий, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ. 8 декабря США заблокировали принятие арабской резолюции, соавторами которой выступили 97 стран ООН и которую поддержали Россия и Китай.