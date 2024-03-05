Москва, 5 марта, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Межгосударственная организация БРИКС — это самодостаточная структура, которая не противопоставляет себя «Группе семи» (G7) или «Большой двадцатке» (G20). Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия никогда не противопоставляла БРИКС другим межгосударственным структурам, будь то «Группа двадцати» или «Группа семи», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Ушакова, являющегося главой оргкомитета председательства России в объединении, российская сторона считает БРИКС уникальной самой по себе организацией.

«БРИКС — это самодостаточный механизм, играющий, как уже не раз подчёркивалось, одну из главных ролей в формировании глобальной повестки дня», — пояснил помощник главы государства.

Он отметил, что за годы существования в БРИКС сложилась особая культура диалога стран, которые представляют разные цивилизации, религии и макрорегионы.

«Участников объединения связывают открытые и доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства, уважения выбора собственного пути развития и гарантированного учёта интересов друг друга», — уточнил Ушаков.

Это даёт возможность странам — участникам БРИКС всегда находить точки соприкосновения и решения самых непростых вопросов, добавил помощник президента.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика в ближайшее время войдёт в состав БРИКС. По его словам, межгосударственное объединение сменит старый, «колониальный» мир с его войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства.

Глава МИД России Сергей Лавров 14 февраля заявил, что на данном этапе вопрос о создании единой валюты БРИКС вряд ли имеет перспективу. Министр уточнил, что в данный момент в объединении активно обсуждают вопрос об альтернативных платёжных системах.