Москва, 14 февраля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Вопрос создания единой валюты БРИКС едва ли имеет перспективу на данном этапе. Об этом 14 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в БРИКС наиболее активно тему, связанную с вопросом альтернативных платежных систем, продвигает Бразилия.

«Они даже упоминали возможность единой валюты БРИКС, что на данном этапе едва ли имеет перспективы», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС намерены сосредоточиться на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы. Он отметил, что это необходимо, чтобы снизить негативные последствия от доминирования финансовой системы, основанной на долларе.

Президент РФ Владимир Путин призвал входящие в состав БРИКС новые государства расширять расчёты в национальных валютах. Глава государства пояснил, что Россия будет содействовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнёрства объединения до 2025 года и выработке БРИКС новых долгосрочных ориентиров.