Белгород, 5 марта, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили ночью 5 марта три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в небе над Белгородской областью, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением трёх БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта Министерство обороны проинформировало о двух дронах ВСУ, сбитых в Белгородской области российскими военными. Через некоторое время ведомство написало о ещё одной отражённой атаке беспилотника в регионе.

Ночью 3 марта в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области объявлялся режим ракетной опасности. Жителей этих населённых пунктов просили оставаться дома и не подходить к окнам. Также тревогу объявляли в Белгороде и Белгородском районе.