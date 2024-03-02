Белгород, 2 марта, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Средства ПВО вечером 2 марта уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника ВСУ самолётного типа, сообщило Министерство обороны.

«Около 19.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее 2 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит силами ПВО России в Шебекинском городском округе в районе посёлка Батрацкая Дача. Также он проинформировал, что силы ПВО сбили дрон над селом Новая Деревня.

Кроме того, в этот же день ВСУ обстреляли белгородские сёла Новая Таволжанка и Богун-Городок, а в селе Щетиновка с беспилотника ВСУ сбросили взрывчатку.

Также 2 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что силы ПВО уничтожили воздушные цели в акватории Финского залива и над побережьем. Ранее в петербургском аэропорту Пулково на полчаса вводились ограничения на приём и вылет самолётов.