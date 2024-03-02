Москва, 2 марта, 2024, 22:13 — ИА Регнум. Вечером 2 марта в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Николай Гынгазов / ТАСС

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, около 19:30 мск 2 марта украинский беспилотник самолётного типа сбили над территорией Ленинградской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

В этот же день вечером Росавиация сообщила об ограничении работы на полчаса петербургского аэропорта Пулково в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов. В Пулково ввели план «Ковёр» из-за возможной угрозы атаки беспилотника. В период действия временных ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было.