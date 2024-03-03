Белгород, 3 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Этим постом губернатор отметил предыдущее своё сообщение о запуске сирены ракетной опасности, которое разместил 35 минут назад.

Как сообщало ИА Регнум, также сигнал о ракетной опасности в Белгородской области запускали в ночь на 3 марта. Он действовал в Старооскольском и Губкинском городских округах. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

26 февраля в селе Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины погибли трое мирных жителей. ВСУ дроном-камикадзе ударили по автомобилю со строителями.

«К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким… Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить горе родных и близких», — обратился к родственникам убитых Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что в результате этой атаки ещё трое человек получили осколочные ранения, двоих пострадавших мужчин доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, ещё одного пострадавшего — в Грайворонскую ЦРБ.