Берлин, 4 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Перехваченный разговор высокопоставленных военнослужащих немецкой армии о том, как нанести удар по Крымскому мосту ещё не означает, что Германия готовится атаковать территорию России, заявил 4 февраля на брифинге представитель правительства страны Вольфганг Бюхнер.

Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

«Это, как мы уже часто видели, определённо является попыткой внести раскол в общество в Германии и Европе», — сказал он.

Бюхнер назвал российской пропагандой заявление о подготовке Германии к войне с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора, в ходе которого офицеры бундесвера обсуждали, как нанести удар по Крымскому мосту немецкими ракетами Taurus и при этом не сделать Германию стороной конфликта. В беседе участвовали начальник отдела операций и учений командования немецких ВВС Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования.

Агентство DРА 2 марта заявило, что в министерстве обороны Германии подтвердили факт перехвата разговора офицеров.

Министерство иностранных дел России в связи с инцидентом вызвало посла Германии Александра Ламбсдорффа, объявило ему демарш и потребовало объяснений в связи с обсуждением немецкими офицерами вероятной атаки на Крымский мост, а также в связи с оказанием Германией практической помощи украинской армии в нанесении ударов по целям в России. В российском МИД заявили, что это наглядно подтвердило вовлечённость Запада, в том числе Берлина, в конфликт на Украине.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, перехваченные разговоры немецких военнослужащих свидетельствуют о том, что в Германии не полностью провели денацификацию. Она предупредила, что это приведёт к плачевным последствиям для самих немцев, если они не примут меры.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что обсуждение планов атаковать Крымский мост немецкими офицерами свидетельствует о том, что ФРГ готовится к войне с Россией. Он назвал ложью все попытки дать другие объяснения этому инциденту.