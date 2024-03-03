Москва, 3 марта, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Перехваченные переговоры немецких офицеров об атаке на Крымский мост ракетами Taurus свидетельствуют о подготовке Германии к войне с Россией, заявил 3 марта в своём Telegram-канале зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

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По его мнению, политическое руководство и лично канцлер Олаф Шольц могли не знать о планах военных. Однако история, отметил Медведев, знает немало примеров, когда армии могли самостоятельно развязывать войны.

«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта полную аудиозапись и текстовую расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, в котором те обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост, опубликовала российский журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Разговор датируется 19 февраля 2024 года. Согласно записи, они обсуждали возможность удара по мосту немецкими дальнобойными ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Канцлер ФРГ 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию. Он назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента. Министерство обороны Германии, в свою очередь, утверждает, что разговор немецких военных был перехвачен.

Комментарии от властей Германии относительно аудиозаписи беседы офицеров либо публикуются в СМИ анонимно, либо носят разнонаправленный характер, отметила 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такая ситуация говорит о том, что в Германии элиты не несут ответственности перед народом и не имеют с ним обратной связи, а страной управляет неведомая гражданам и никем не выбиравшаяся сила внутри госаппарата, отметила она.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в свою очередь, отметил, что Германия во главе с Шольцем движется к созданию Четвёртого рейха, жители ФРГ должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца, и не допустить повторения исторической трагедии Германии и позора немецкого народа.