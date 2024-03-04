Москва, 4 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Перехваченные переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера о планах атаковать Крымский мост свидетельствуют о том, что Германию до сих пор не денацифицировали полностью, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 4 марта на брифинге.

Chris Emil Janssen/www. imago-images.de/Global Look Press

«Если немцы не изменят ситуацию, последствия для Германии будут ужасны», — сказала она.

Захарова напомнила, что Москва ждёт от Берлина объяснений по поводу опубликованной записи. По её мнению, пока в руководстве Германии только «мямлят», что нужно разобраться. Дипломат добавила, что ФРГ должна отвечать за то, что сделала, а не разбираться.

Как сообщало ИА Регнум, аудиозапись разговора, в ходе которого немецкие офицеры обсуждали нанесение ракетного удара по Крымскому мосту, 1 марта опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По её информации, разговор состоялся 19 февраля. Его участники также думали, как провести атаку, чтобы Германия осталась в стороне.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта, когда журналисты попросили его прокомментировать инцидент, пообещал, что расследование проведут быстро и тщательно. Он подчеркнул, что это — серьёзная проблема.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 марта заявил, что Москва не забудет инцидент с беседой офицеров бундесвера, хотя будет вести себя сдержанно. Он подчеркнул, что Германии нельзя забывать, что с ней было в 1945 году в ходе Великой Отечественной войны.