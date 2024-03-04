Москва, 4 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Правительство Москвы намерено и дальше развивать транспортный каркас города. В 2024–2026 годах планирует построить Троицкую линию метро, а также 265 км новых дорог и перейти к активному строительству Рублёво-Архангельской линии. О таких планах во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 4 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что ушедший 2023 год стал знаковым для развития транспортной сферы Москвы, в городе завершили сразу несколько крупных проектов и работу в этом направлении в ближайшие годы власти продолжат.

«Открылось сквозное движение по крупнейшему в мире 70-километровому метрокольцу — БКЛ— с 31 станцией. Сегодня по БКЛ ежедневно совершается 1,3 млн поездок. Ожидается, что в 2025 году их число вырастет до 2,3 млн», ― рассказал Собянин.

Крупнейшим дорожным проектом стал Московский скоростной диаметр, связавший север с юго-востоком и югом столицы и ставший одной из наиболее востребованных автодорог города. Ежедневно по нему проезжает 400 тысяч автомобилей, доложил мэр.

Кроме того, в рамках развития наземного метро открыли движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». С начала их работы пассажиропоток увеличился на 33% и 21% соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, мэр столицы 18 февраля сообщил о планах завершить строительство многоуровневой развязки в столичных районах Богородское и Метрогородок к концу 2025 года. Он отметил, что работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра с Открытым шоссе, а после ввода объекта съезжать с МСД в сторону центра станет гораздо быстрее.

20 февраля Собянин сообщил о том, что в Новой Москве для дополнительной связи между Варшавским и Симферопольским шоссе магистраль Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево продлят до трассы М-2 «Крым». Длина нового участка трассы составит 3,5 км, в перспективе дорога станет частью дублёра ЦКАД и МКАД от Минского шоссе до автодороги М-2 «Крым».

Также, по его словам, в Троицком и Новомосковском округах построят дорогу Саларьево ― Калужское шоссе. Собянин 24 февраля уточнил, что она станет полноценным дублёром МКАД и трассы Солнцево ― Бутово ― Варшавское шоссе. Длина новой дороги составит немногим более 5 км. В эксплуатацию объект намерены ввести в 2028 году.

Мэр также напомнил, что в Новой Москве уже построили больше 380 км дорог, среди них десять различных дублёров МКАД и ЦКАД.