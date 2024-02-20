Москва, 20 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. В Новой Москве магистраль Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево продлят до трассы М-2 «Крым» для дополнительной связи между Варшавским и Симферопольским шоссе. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

РИА Новости / Михаил Воскресенский

Длина нового участка трассы составит 3,5 километра, в перспективе дорога станет частью дублёра ЦКАД и МКАД от Минского шоссе до автодороги М-2 «Крым», уточнил градоначальник.

Сейчас техническое задание для проектирования нового участка трассы находится на стадии утверждения. К строительству дороги планируется приступить в следующем году, добавил Собянин.

Как напомнил мэр, новая дорога обеспечит удобными выездами из жилых кварталов в восточной части Щербинки и садовых товариществ на Варшавское и Симферопольское шоссе. В свою очередь проще станет добираться до станции «Остафьево» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Как сообщало ИА Регнум, завершить строительство многоуровневой развязки в столичных районах Богородское и Метрогородок планируют к концу 2025 года. Об этом 18 февраля сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отмечал, что работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра (МСД) с Открытым шоссе, а после ввода объекта съезжать с МСД в сторону центра станет гораздо быстрее.

На объекте возводят опоры и стены разворотной эстакады, собирают конструкции моста, обустраивают опоры трамвайного путепровода и прокладывают инженерные коммуникации.