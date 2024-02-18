Москва, 18 февраля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Завершить строительство многоуровневой развязки в столичных районах Богородское и Метрогородок планируется к концу 2025 года. Об этом 18 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Москвы

«Закончить развязку планируем в конце 2025 года», — написал Собянин.

Он отметил, что работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра (МСД) с Открытым шоссе, а после ввода объекта съезжать с МСД в сторону центра станет гораздо быстрее.

По его словам, сейчас рабочие сооружают опоры и стены разворотной эстакады, собирают конструкции моста, обустраивают опоры трамвайного путепровода и прокладывают инженерные коммуникации.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Собянин сообщил, что в Москве завершено строительство более половины новой трассы от станции метро «Коммунарка» до Варшавского шоссе. Он отметил, что с открытием дороги улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и района Южное Бутово, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также снизится транспортная нагрузка на МКАД, Калужское шоссе и прилегающие к ним улицы.