Москва, 24 февраля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах построят дорогу Саларьево ― Калужское шоссе. Об этом 24 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Она станет полноценным дублёром МКАД и трассы Солнцево ― Бутово ― Варшавское шоссе», ― написал он в Telegram-канале.

Собянин добавил, что трасса соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри ― Пенино ― Шарапово. Длина новой дороги составит немногим более 5 км. Также в рамках проекта возведут две эстакады и мост через реку Сосенку.

Мэр заявил, что в эксплуатацию объект намерены ввести в 2028 году. Он также напомнил, что в новой Москве уже построили больше 380 км дорог, среди них десять различных дублёров МКАД и ЦКАД.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Собянин сообщил о том, что в Новой Москве для дополнительной связи между Варшавским и Симферопольским шоссе магистраль Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево продлят до трассы М-2 «Крым». Длина нового участка трассы составит 3,5 км, в перспективе дорога станет частью дублёра ЦКАД и МКАД от Минского шоссе до автодороги М-2 «Крым».

Сейчас техническое задание для проектирования нового участка трассы находится на стадии утверждения. Начать строительство трассы планируют в следующем году.

Мэр столицы 18 февраля сообщил о планах завершить строительство многоуровневой развязки в столичных районах Богородское и Метрогородок к концу 2025 года. Он отметил, что работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра с Открытым шоссе, а после ввода объекта съезжать с МСД в сторону центра станет гораздо быстрее.