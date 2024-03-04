Брюссель, 4 марта, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В Еврокомиссии (ЕК) заявили о намерении ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в апреле. Об этом заявила 4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Сергей Красноухов/РИА Новости

«Мы рассчитываем, что Европарламент проведёт окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле, и это позволит нашим странам принять меры, не прибегая к санкциям», — сообщила она на заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики.

Симсон напомнила, что соответствующее дополнение об СПГ к директиве о декарбонизированном газе и водороде министры поддержали в 2023 году, и что, согласно плану Еврокомиссии, страны ЕС обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Как сообщало ИА Регнум, после отказа большинства европейских государств от оплаты российского трубопроводного газа в рублях, они нарастили закупки сжиженного природного газа. Выбрав СПГ из США, страны создали риски для своей энергетической системы, заявил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джозеф Айра. По его мнению, зависимость Европы от СПГ из США в ближайшие годы будет только расти, если существенную долю рынка вновь не займёт российский газ. Однако в ЕК не увидели поводов для беспокойств в связи с этим. Согласно данным Евростата, с начала СВО на Украине США поставили в ЕС природного газа на более 66 млрд евро.

Финский министр охраны окружающей среды и климата Кай Мюккянен заявил 5 января, что странаможет отказаться от российского СПГ, но не стал называть конкретных сроков, а депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсен в свою очередь отметил, что опустошение мирового рынка СПГ Евросоюзом для компенсации последствий отказа от российского газа негативно сказывается на экологии и экономике бедных стран.

Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников выразил мнение, что Европа нуждается в российском газе, и попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа из России приведут к резкому скачку цен. По его словам, отказ от полноценного сотрудничества в энергетической сфере уже негативно отразился на промышленности и конкурентоспособности предприятий, экспорте и покупательной способности населения отказавшихся стран.