Хельсинки, 5 января, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В Финляндии могут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) начиная с 2025 года. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен.

РИА Новости/ Сергей Красноухов

«Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — приводит слова министра Helsingin Sanomat.

Отмечается, что поставки российского СПГ уже запретили на крупнейшем терминале в Финляндии «Инкоо». Вместе с тем финская компания Gasum сообщила на своем сайте, что продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ЕС уже потерпел убытки от санкций, в том числе на поставки газа из России. Общая сумма составила около $1,5 трлн. В целом импорт газа в Евросоюз вырос до €15,2 млрд в месяц. Из них €7,7 млрд — за сжиженный природный газ, а €7,5 млрд — за трубопроводный.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признать свои ошибки.