Осло, 3 февраля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Опустошение мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) Евросоюзом для компенсации последствий отказа от газа из РФ негативно сказывается на экологии, а также на экономике бедных стран. Об этом заявил депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики королевства Терье Аасланду.

Известия/Павел Волков

«ЕС выкачивает с мирового рынка сжиженный природный газ для компенсации потерь от отказа газа, поставляемого трубопроводами из России. Это лишь увеличивает глобальные выбросы углекислого газа и перекладывает энергетическую проблему с Евросоюза на более бедные страны мира», — сказано в обращении Нильсена.

По его словам, из-за подобных шагов со стороны Брюсселя цены на энергоносители резко увеличились. При этом энергетическая бедность и выбросы парникового газа лишь возросли.

Как передавало ИА Регнум, убытки Евросоюза от антироссийских санкций составили почти $1,5 трлн.

Отмечалось, что сжиженный газ, на который перешёл ЕС, не смог полностью заменить трубопроводный, так как СПГ более дорогой и требует более развитой инфраструктуры.

Более того, европейские страны столкнулись с ситуацией, когда цены на газ в Европе падают, а СПГ сразу «утекает» в Азию. Именно из-за этого импорт газа в Европу упал до рекордного за два года минимума.

Вместе с тем 27 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон приостановит процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки СПГ.

Исключение из правила сделают для случаев непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности. Байден объяснил своё решение климатическими изменениями, представляющими угрозу.

Американский лидер тогда отметил, что за время, в течение которого будет действовать ограничение, власти должны будут отслеживать влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность США и окружающую среду.

Решение Байдена раскритиковали республиканцы. Они назвали приостановку ударом по американской энергетике и угрозой для экономики страны. Кроме того, они посчитали, что решение повлияет на поставки союзникам в Европе.