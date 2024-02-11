Москва, 11 февраля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Европа нуждается в российском газе, и попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к резкому скачку цен. Такое мнение высказал директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников.

Сергей Красноухов/РИА Новости

Он напомнил в беседе с «РИА Новости», что отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере уже негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения.

«Все эти потуги равносильны выстрелу себе в ногу», ― подчеркнул дипломат.

Студенников добавил, что многие европейские энергокомпании по-прежнему рассматривают поставки российского газа в качестве одного из вариантов диверсификации импорта в условиях усиления зависимости Евросоюза от американского СПГ.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января глава Белого дома Джо Байден заявил, что власти США приостановят процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Исключение из правила сделают для непредвиденных случаев и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности. Байден объяснил своё решение климатическими изменениями, представляющими угрозу.

Республиканцы, раскритиковавшие решение американского лидера, считают, что решение повлияет на поставки союзникам в Европе.

Европейские страны, заменив российское голубое топливо на сжиженный природный газ из США, создали риски для своей энергетической системы. Старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джозеф Айра высказал предположение, что зависимость Европы от СПГ из США в ближайшие годы будет только расти, если существенную долю рынка вновь не займёт российский газ.

При этом в Европейской комиссии не увидели какого-либо повода для беспокойства в росте зависимости от американского газа.

Согласно опубликованным 3 декабря данным Евростата, с начала СВО России на Украине США поставили в Евросоюз природный газ на сумму более 66 млрд евро.

Финский министр охраны окружающей среды и климата Кай Мюккянен заявил 5 января, что Финляндия может стать очередной страной, которая откажется от российского СПГ. Он не стал называть конкретных сроков, однако высказал предположение, что соответствующий указ может вступить в силу в 2025 году.