Вашингтон, 28 января, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Европейские страны, заменив российское голубое топливо на сжиженный природный газ из Соединённых Штатов Америки, создали риски для своей энергетической системы, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джозеф Айра в беседе с агентством высказал предположение, что зависимости Европы от СПГ из США в ближайшие годы будет только расти, если существенную долю рынка вновь не займёт российский газ.

Как уточнило Bloomberg, недавнее решение Белого дома приостановить выдачу лицензий на экспорт СПГ из-за климатических проблем, однако в Европейской комиссии не увидели какого-либо повода для беспокойства в росте зависимости от американского газа. При этом решение Джо Байдена приостановить процесс одобрения новых экспортных контрактов раскритиковали республиканцы, назвавшие это ударом по американской энергетике.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки с начала специальной военной операции России на Украине, согласно опубликованным 3 декабря данным Евростата, поставили в Евросоюз природный газ на сумму более 66 миллиардов евро. В январе финский министр охраны окружающей среды и климата Кай Мюккянен заявил, что Финляндия может стать очередной страной, которая откажется от российского сжиженного природного газа. Он не стал называть конкретных сроков, однако высказал предположение, что соответствующий указ может вступить в силу в 2025 году.