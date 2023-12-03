Москва, 3 декабря, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Соединённые Штаты с момента начала российской спецоперации в феврале 2022 года поставили в Евросоюз природный газ почти на €66,7 млрд, без виляния антироссийских санкций они бы получили на €52,2 млрд меньше. Это следует из данных Евростата.

Marijan Murat/Global Look Press

По информации статистической службы, анализ которых провело «РИА Новости», за 20 месяцев с начала СВО — с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года — ЕС закупил у компаний из США 61 млрд кубометров газа на €66,7 млрд, то есть в среднем по 3,1 млрд кубометров газа на €3,3 млрд ежемесячно.

До начала военных действий на территории Украины ЕС закупал у США в среднем 1,25 млрд кубометров газа на €725 млн. Таким образом, с помощью введения антироссийских санкций американские газовые компании поставили в Европу за 20 месяцев на 36 млрд кубометров газа больше, что обошлось жителям региона в €52,2 млрд. При этом европейцы заплатили за газ компаниям из США в два раза дороже, чем до начала СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября итальянская газета Il Fatto Quotidiano написала, что Еврокомиссия признала провал антироссийских санкций и рост экономики России по итогам года. Отмечалось, что на этом фоне европейцам приходится покупать газ в два раза дороже, чем до начала конфликта на Украине.

Директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Вадим Понкратов 2 декабря заявил ИА Регнум, что, фактически похоронив для себя трубопроводные маршруты поставки российского газа, страны ЕС вынуждены искать дополнительные объёмы СПГ. По его словам, Россия становится заметным игроком на мировом рынке сжиженного газа, уже уверенно входя в первую тройку его поставщиков.