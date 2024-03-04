Шанс для студентов-отцов перейти на бюджет сочли востребованной мерой
Эксперт Карпова: возможность для студентов-отцов переходить на бюджет будет востребована
Москва, 4 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Интерес со стороны студентов ВУЗов, ставших отцами, к возможности перейти на бюджетное обучение с платного гарантирован. Но насколько такая перспектива будет стимулировать создание новых семей, сейчас сказать сложно. Такое мнение выразила политолог Виктория Карпова из Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее обратилась к министру науки и высшего образования страны Валерию Фалькову с предложением предоставлять право перехода на бюджетное обучение студентам, ставшим отцами. Норму предлагается распространить на получающих первое образование по программам среднего профессионального и высшего образования при условии, что гражданин исполняет обязанности по воспитанию и образованию детей должным образом.
По словам эксперта, есть несколько важных аспектов, которые затрагивает эта законодательная инициатива. Очевидно, что предложение предоставить студентам, ставшим отцами, следует в русле нынешней демографической политики в стране и нацелено на укрепление традиционных ценностей.
«Мы всё время говорим, что нам необходимо выбираться из демографической ямы девяностых годов, и сегодняшняя политика в части сохранения института семьи, отцовства и детства, конечно, проявляется по-разному», — отметила политолог.
При этом раньше именно роли отцов при оценке проблем, стоящих перед семьёй, действительно уделялось не очень много внимания. Однако сейчас наблюдается ренессанс традиционной семьи, и на этом фоне явно возникла новая тенденция, указала эксперт.
«У нас не только возвратилось звание мать-героиня, но и стало уделяться внимание отцам», — сказала Карпова.
И появление отдельного дня в году — Дня отца — чётко указывает на понимание важной роли отцовства. Так что и законодательные инициативы, нацеленные на поддержание этой роли, безусловно, полезны, подчеркнула она.
«Система становится более комплексной, и в рамках этого комплекса, конечно, тестируются новые меры, которых раньше не было в российской действительности, — рассказала политолог. — Вопрос в том, насколько реалистична та или иная инициатива и каким образом она реализуется. Нужно смотреть на содержательность».
По мнению Карповой, сейчас сложно оценить, насколько может оказаться востребованной для молодых отцов перспектива студенчества с возможностью перейти на бюджетное обучение, и насколько студентов вузов удастся замотивировать на создание семьи правом перейти на бесплатное обучение. Но в целом такая возможность, вероятнее всего, будет востребованной. Успех законопроекта, по оценке эксперта, будет зависеть от методов и сроков реализации такого нововведения.
Напомним: президент России Владимир Путин выступил 29 февраля с посланием Федеральному собранию, в котором уделил значительное внимание поддержке российских семей. А проект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях национальным проектом по итогам выступления главы государства.
В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА Регнум предложила ввести в России 36-часовую рабочую неделю, а также законодательно предоставить отцам возможность находиться в декретном отпуске. Такие нововведения, по её мнению, позволят отцам посвящать своим детям больше времени.