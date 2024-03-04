Москва, 4 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Интерес со стороны студентов ВУЗов, ставших отцами, к возможности перейти на бюджетное обучение с платного гарантирован. Но насколько такая перспектива будет стимулировать создание новых семей, сейчас сказать сложно. Такое мнение выразила политолог Виктория Карпова из Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее обратилась к министру науки и высшего образования страны Валерию Фалькову с предложением предоставлять право перехода на бюджетное обучение студентам, ставшим отцами. Норму предлагается распространить на получающих первое образование по программам среднего профессионального и высшего образования при условии, что гражданин исполняет обязанности по воспитанию и образованию детей должным образом.

По словам эксперта, есть несколько важных аспектов, которые затрагивает эта законодательная инициатива. Очевидно, что предложение предоставить студентам, ставшим отцами, следует в русле нынешней демографической политики в стране и нацелено на укрепление традиционных ценностей.

«Мы всё время говорим, что нам необходимо выбираться из демографической ямы девяностых годов, и сегодняшняя политика в части сохранения института семьи, отцовства и детства, конечно, проявляется по-разному», — отметила политолог.

При этом раньше именно роли отцов при оценке проблем, стоящих перед семьёй, действительно уделялось не очень много внимания. Однако сейчас наблюдается ренессанс традиционной семьи, и на этом фоне явно возникла новая тенденция, указала эксперт.

«У нас не только возвратилось звание мать-героиня, но и стало уделяться внимание отцам», — сказала Карпова.

И появление отдельного дня в году — Дня отца — чётко указывает на понимание важной роли отцовства. Так что и законодательные инициативы, нацеленные на поддержание этой роли, безусловно, полезны, подчеркнула она.

«Система становится более комплексной, и в рамках этого комплекса, конечно, тестируются новые меры, которых раньше не было в российской действительности, — рассказала политолог. — Вопрос в том, насколько реалистична та или иная инициатива и каким образом она реализуется. Нужно смотреть на содержательность».

По мнению Карповой, сейчас сложно оценить, насколько может оказаться востребованной для молодых отцов перспектива студенчества с возможностью перейти на бюджетное обучение, и насколько студентов вузов удастся замотивировать на создание семьи правом перейти на бесплатное обучение. Но в целом такая возможность, вероятнее всего, будет востребованной. Успех законопроекта, по оценке эксперта, будет зависеть от методов и сроков реализации такого нововведения.

Напомним: президент России Владимир Путин выступил 29 февраля с посланием Федеральному собранию, в котором уделил значительное внимание поддержке российских семей. А проект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях национальным проектом по итогам выступления главы государства.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА Регнум предложила ввести в России 36-часовую рабочую неделю, а также законодательно предоставить отцам возможность находиться в декретном отпуске. Такие нововведения, по её мнению, позволят отцам посвящать своим детям больше времени.