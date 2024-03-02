Москва, 2 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. По итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию самым обсуждаемым национальным проектом в соцсетях стал проект «Семья», говорится в исследовании системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, опубликованном 2 марта на сайте IT-компании.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила «Семья», что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы», — отмечается в исследовании.

Уточняется, что граждане в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет проявили большой интерес к нацпроекту «Молодёжь России». В то же время проект «Экономика данных» оказался больше востребован у аудитории моложе 18 лет, которая связывает своё будущее с информационными технологиями, и у группы от 35 до 44 лет — самую вовлечённую в процессы цифровой трансформации прямо сейчас. Россияне старше 55 лет проявили интерес к проекту «Кадры», направленному на решение проблемы трудоустройства подрастающих поколений.

Также в исследовании говорится, что наибольший интерес пользователей соцмедиа был связан с развитием социальной инфраструктуры. Пользователи больше всего обсуждали реконструкцию объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных объектов, а также строительство новой транспортной инфраструктуры.

Второй наиболее обсуждаемой темой стало изменение фискальной системы. Эта тема имела активное обсуждение преимущественно в бизнес-среде. Тема улучшения уровня жизни населения — третья по объему упоминаний, выяснили в Brand Analytics.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержка молодёжи.

Глава государства также много говорил об участниках специальной военной операции на Украине. В частности, он отметил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране. Российский лидер также анонсировал пять новых нацпроектов, которые запустят в России.