Москва, 31 июля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Чтобы отцы могли посвящать своим детям больше времени, нужно ввести в России 36-часовую рабочую неделю, а также на законодательном уровне предоставить отцам возможность находиться в декретном отпуске. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Полина Серова ИА REGNUM

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал, что в России существует «скрытая эпидемия безотцовщины». К такому выводу он пришёл после проведения опроса российских отцов, в результате которого выяснилось, что в среднем папы посвящают своим детям 35 минут в день. Как отметил Чернышов, такие результаты удручают, потому что папа как бы есть, но его и нет. Анонимный опрос проводился с 20 по 27 июля путём анкетирования в социальных сетях и интервью на улицах Москвы. Всего в исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек.

Депутат Бессараб согласилась, что такая проблема существует уже довольно давно.

«В нашей стране долгое время общество было патриархальным. И участие отца в жизни детей начиналось, когда они подрастали. Причём больше участия, воспитания приходилось на сыновей, хотя к дочерям отцы зачастую относятся с большой нежностью», — отметила Бессараб.

По мнению депутата, на многих отцов в России действительно наложена обязанность зарабатывать деньги на семью, а значит, огромную часть времени тратить на работу.

«Надо на законодательном уровне дать возможность папам если не замещать маму полностью, то хотя бы какое-то время тоже находиться в декретном отпуске. Такие меры уже действуют в ряде стран. Например, в Португалии по закону мужчина обязан уходить на время вместе с матерью своего ребёнка в небольшой декретный отпуск, а несоблюдение влечёт за собой штраф. Также нужно ввести 36-часовую рабочую неделю, чтобы отцы могли больше времени уделять семье и детям», — предложила депутат.

В свою очередь многодетный папа, семейный психолог Андрей Клеверин предложил найти отцам совместный интересный досуг с детьми, который бы способствовал сближению пап с детьми.

«Хорошо, если мама в этом поможет. Например, для начала привлечёт папу к совместной с ребёнком и с ней деятельности или игре, а потом оставит папу с ребёнком за этим делом вместе. Папе нужно найти или создать общие интересы с детьми, какую-то традицию, например, всегда вместе ходить на спортивные матчи», — посоветовал Клеверин.

Также психолог обратил внимание на то, что в опросе некоторые отцы могли немного схитрить, отвечая, что проводят вместе с ребёнком полчаса в день. На самом же деле, как предположил Клеверин, опрошенные могли иметь в виду простое совместное нахождение в одной комнате как время вместе, хотя общения в этот момент между отцом и ребёнком могло и не быть.

«Папе нужно проводит время с ребёнком с первых дней его жизни, чтобы устанавливалась связь папа-дитя. Но нужно понимать, что если до 3-4 лет у папы не было контакта с ребёнком, то к возрасту 5-6 лет дети уже становятся практически чужими людьми с отцами. Ещё накладывается общественно одобряемое мнение, что папа — это добытчик семьи, он должен зарабатывать, а после работы отдыхать. Ему и не поручают заниматься ребёнком. Здесь нужно исправлять ситуацию в комплексе», — объяснил психолог.

По мнению Клеверина, чтобы не было пропасти в душевной близости и в интересах между отцами и детьми, папам с самого рождения ребёнка нужно проявлять участие в его воспитании, чтобы заранее устанавливать прочную связь на будущее.

Ранее в Госдуме предложили разработать специальную карту, которая позволит расширить возможности проводить отцам время с детьми. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести «Отцовскую карту» с денежным депозитом на ребёнка по аналогии с «Пушкинской».

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец в беседе с ИА Регнум согласилась, что в России нужно повышать престиж отцовства. По её мнению, любое расширение мер поддержки семей с детьми позитивно скажется и на демографии, и на отношениях в семье, и на общении родителей с детьми.