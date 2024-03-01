Москва, 1 марта, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Семейная политика в России находится под постоянным вниманием президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 марта заявила специалист экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

РИА Новости/Владимир Песня

В своём послании президент отметил, что Россия была и остаётся оплотом традиционных ценностей, и её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе.

«Если проследить заявления и комментарии президента, то можно увидеть, что тему защиты семьи и традиционных ценностей президент поднимает на протяжении многих лет», — отметила Карпова.

Она напомнила слова главы государства о России как цивилизации, как одном из самобытных и суверенных центров огромного многополярного мира. Традиционные семейные ценности напрямую связаны с блоком «государственной цивилизации», это формат комплексного развития, а не отдельный элемент, подчеркнула эксперт.

В каждом послании Владимира Путина есть меры, направленные на развитие и защиту института семьи, и это послание не стало исключением, отметила Карпова.

Она подчеркнула, что семейная политика находится под постоянным вниманием главы государства, и он подходит к этому вопросу системно. Тема поддержки российских семей была одной из центральных в послании президента. С одной стороны, он обозначил определённый горизонт планирования на долгосрочную перспективу, с другой стороны, это было выражено в понятных и конкретных мерах.

Так, Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья», целью которого будет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости. Он также призвал дополнительно помочь регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, и до конца 2030 года направить в эти субъекты РФ 75 млрд рублей, чтобы они могли расширить свои программы поддержки семей.

Кроме того, российский лидер продлил действие семейной ипотеки до 2030 года и поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно. Он подчеркнул, что для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%. Глава государства поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет.

Президент представил не просто стратегическое направление деятельности в области развития института семьи, отцовства и детства, а большую дорожную карту развития России и чёткий план действий на поколение вперёд, отметил Карпова.

Она напомнила о крупных молодёжных международных событиях, таких как «Игры будущего» в Казани и «Всемирный фестиваль молодёжи» в Сочи, в которых принимают участие молодые люди из более чем 180 стран мира.

По её словам, эти события наглядно демонстрируют их участникам российские традиционные ценности. Уезжая в свои страны, они увозят с собой частичку русской идентичности и становятся своеобразными ретрансляторами российских ценностей, уверена эксперт.

Эксперт отметила, что курс, которой проводит президент России, является политикой независимого и самостоятельного государства, что позволит создать справедливый многополярный мир. Эта политика построена на принципах равенства и взаимного уважения между странами, подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержка молодёжи. Глава государства также много говорил об участниках специальной военной операции на Украине. В частности, он отметил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране.

В послании Федеральному собранию российский лидер объявил о том, что в России запустят пять новых национальных проектов. Одним из них станет нацпроект «Семья». По словам Путина, большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.

Владимир Путин 23 января на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в стране. В ноябре 2023 года он подписал соответствующий указ. Такое решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.