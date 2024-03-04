Брюссель, 4 марта, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В Евросоюзе не хотят видеть премьер-министра Эстонии Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии из-за её негативного отношения к России. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

EPA/ТАСС Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Вопрос о том, кто станет преемником нынешнего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в руководстве Евросоюза обсуждают уже несколько месяцев. И в настоящее время эстонский премьер является одним из претендентов на этот пост. Высокопоставленные европейские чиновники ожидали, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержит её кандидатуру.

В то же время должностное лицо ЕС, пожелавшее сохранить анонимность, заявило, что идея назначения Каллас на эту должность до сих пор вызывает «сложные чувства» у некоторых членов объединения из-за её отношения к России. Собеседник издания считает, что Франция и Германия не согласятся на это по той же причине, по которой она не подошла для работы в Североатлантическом альянсе.

«Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?» — задался вопросом чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее высказывались предположения, что Каллас может занять пост генсека НАТО. В ноябре 2023 года Каллас подтвердила, что хотела бы занять эту должность. Одним из её возможных конкурентов, по данным западных СМИ, является бывший премьер-министр Латвии, ныне — министр иностранных дел этой страны Кришьянис Кариньш.

Politico со ссылкой на осведомлённые источники 18 января сообщило о том, что Каллас может занять пост верховного представителя ЕС по иностранным делам в новом составе Еврокомиссии. Собеседники отметили, что решающим фактором при возможном назначении премьер-министра Эстонии может стать географический: сейчас руководители стран Северо-Восточной Европы недовольны тем, что их представителей нет на ведущих постах в ЕС.

Премьер Эстонии ранее выступала с целым рядом острых русофобских заявлений. В частности, она называла Россию «последней колониальной державой в мире» и говорила, что русские никогда не страдали от войны. Также Каллас заявляла, что Таллин не будет финансировать получение своими гражданами образования на русском языке, и отмечала, что власти Эстонии ищут способ депортировать тех жителей страны, которые хотят получить российское гражданство.

МВД России 13 февраля объявило в розыск ряд руководителей стран Прибалтики, в том числе Каллас. Политиков разыскивают в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Каллас и другие эстонские политики ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.