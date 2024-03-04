Москва, 4 марта, 2024, 14:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Об этом 4 марта на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка в ДНР», ― добавил военный.

За сутки Вооружённые силы Украины потеряли свыше 490 военных, а также два танка, в том числе Abrams американского производства, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевых бронированных машины и 12 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», а также три орудия Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее потери украинской армии на авдеевском направлении составили до 460 военных, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также российские подразделения отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Удары по позициям ВСУ нанесли в районах Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычей в ДНР.

26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки в ДНР, сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Командир бригады — боец с позывным Коловрат — уточнил, что в этот день подбили два американских танка.

Представитель предприятия — производителя дронов «Упырь» 3 марта сообщил, что российские военнослужащие с помощью FPV-дронов поразили на авдеевском направлении ещё один американский танк Abrams.