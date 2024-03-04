Москва, 4 марта, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ещё один используемый украинскими войсками американский танк Abrams в зоне проведения спецоперации. Это 4 марта подтвердил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам военного, на авдеевском направлении российская группировка войск «Центр» продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла удары по личному составу и технике украинской армии у Новокалинова, Майорска, Бердычей и Розовки в ДНР.

«Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей», — сказал он.

Конашенков добавил, что во время контрбатарейной борьбы на этом направлении армия России нанесла удары по самоходной артиллерийской установке «Акация», гаубице «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и трём орудиям Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта представитель предприятия — производителя FPV-дронов «Упырь» рассказал, что российские военные поразили на авдеевском направлении этим беспилотником ещё один американский танк Abrams М1 ВСУ. Он уточнил, что при этом использовался боеприпас ПГ-7В.

На авдеевском направлении 26 февраля впервые подбили американский Abrams. Это произошло около Авдеевки, американский танк уничтожил боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Конашенков 27 февраля подтвердил уничтожение американского танка. Командир бригады с позывным Коловрат днём ранее рассказал, что под Авдеевкой уничтожили два американских танка.

В минобороны США не стали комментировать эти сообщения. Представитель Пентагона заявил, что этот вопрос находится в сфере компетенции украинской армии.