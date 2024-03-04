Будапешт, 4 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. ЖеланиеЗапада победить Россию на Украине не осуществиться, это сегодня уже очевидно, заявил 4 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам время не на стороне Запада, ситуация в зоне боевых действий развивается в интересах России. По оценкам Орбана, рано или поздно начнутся переговоры о мире.

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