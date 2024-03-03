Будапешт, 3 марта, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что ситуация в конфликте на Украине складывается не в пользу Киева, странам — членам Североатлантического альянса (НАТО) следует любым способом избегать столкновения с Россией. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Я уже несколько месяцев слышу, что украинцы могут улучшить своё положение на поле боя, что даст им возможность начать переговоры, имея более выгодную позицию. В последние недели стало ясно, что этот сценарий провалился, время на стороне России», — отметил Сийярто.

Он добавил, что чем дольше будут длиться боевые действия, тем хуже для Киева.

По словам главы МИД Венгрии, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину свидетельствуют о «военном психозе», которым страдает Европа.

Вместе с тем он отметил, что Венгрия давно предсказывала то, как события развиваются сегодня.

«Санкции против России не работают, а на поле боя этот конфликт разрешен быть не может», — заявил Сийярто, призвав стороны военного конфликта сесть за стол переговоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский журнал Military Watch Magazine (MWM) написал, что слова Макрона стали следствием территориальных потерь и провалов ВСУ на фронте.

Вместе с тем отмечается, что тяжёлая ситуация со снабжением оружием, боеприпасами и живой силой для ВСУ повысила актуальность на Западе призывов к прямому участию в конфликте.

Авторы статьи поясняют, что подобная мера призвана предотвратить победу России, которая «всё больше кажется неизбежной».

26 февраля по итогам встречи лидеров стран ЕС и НАТО по вопросу об Украине Макрон объявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. Однако руководство НАТО и ряда стран ЕС, в свою очередь, заявило об отсутствии таких планов.

Некоторые страны НАТО могут в частном порядке решиться на отправку своих войск на Украину. Так считает бывший американский дипломат, экс-помощник госсекретаря США Мэтью Брайза. При этом он не стал называть конкретные страны, добавив, что периодически возникает вопрос об отправке натовских войск для участия в конфликте. Чёткого ответа, как далеко готовы зайти западные союзники в поддержке ВСУ, пока нет, подытожил спикер.