Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский — актёришка комедийного сериала, он создал ублюдочный неонацистский режим, заявил 4 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он отметил, что недружественные России страны сознательно прибегают к беззастенчивой подмене понятий «на полях пропагандистских баталий».

«Захват Западом Украины именуется освобождением от русской диктатуры, а насаждение и поддержка ублюдочного неонацистского режима, созданного этим актёришкой комедийного сериала, — поддержкой демократии и свободы», — сказал Медведев.

При этом усилия России сохранить общерусское пространство подаются западными пропагандистами как интервенция и оккупация.

Медведев также напомнил, что действия России на Украине — это вынужденный и действенный ответ на русофобскую политику Киева и западных стран. Он подчеркнул, что России не нужно чужой земли, при этом страна никогда не откажется от своей.

Сирийский президент Башар Асад 3 марта в интервью «Соловьёв Live» заявил, что Зеленский-комик был намного успешнее, чем Зеленский — лидер нации.

В октябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский надоел многим политикам не только в России, но и за рубежом. Это произошло после того, как румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала запретить выступление Зеленского в парламенте Румынии.

Зеленский победил на президентских выборах на Украине в мае 2019 года. До этого он занимался актёрской карьерой, получил известность как шоумен, комик и актёр кино. Участвовал в КВН. Исполнил роль Василия Голобородько в телесериале «Слуга народа» (это название взяла себе правящая на Украине партия). Зеленский сыграл учителя, которого выбрали президентом.