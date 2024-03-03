Москва, 4 марта, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своей прошлой роли комедианта достиг больших успехов, чем на текущем посту. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьёв Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-1» на платформе СМОТРИМ.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский и Оскар

«Он же (Зеленский. — Прим. ред.) комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — отметил сирийский лидер.

Также Асад пошутил, отвечая на вопрос, отразились ли на нём введённые Зеленским санкции. По словам президента Сирии, ограничения «вызвали нервное расстройство».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в марте 2023 года ввёл персональные санкции против президента Сирии Башара Асада. Тем же указом были введены ограничения ещё против 299 физических и 141 юридического лица.

В мае 2023 года Асад демонстративно проигнорировал речь Зеленского на заседании Лиги арабских государств. Как только украинский лидер начал говорить о предполагаемых «российских военных преступлениях», президент Сирии тут же снял наушники для синхронного перевода. Американский журналист Джексон Хинкл охарактеризовал поступок Асада как жест человека, не зависящего от чужого мнения.