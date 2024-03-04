Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Всем союзникам, а также оппонентам России нужно твёрдо запомнил, что ей не нужно чужой земли, но и от своей она никогда не откажется, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 марта, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» в центре Сириус.

РИА Новости/Екатерина Штукина Дмитрий Медведев

«Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда — так было, и так будет», — сказал он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что это касается в том числе российского континентального шельфа.

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