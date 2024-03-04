Москва, 4 марта, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Действия России на Украине — вынужденный ответ на русофобскую политику. Об этом 4 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сразу отмечу, то, что происходит на Украине — это особый случай, речь не идет о расширении границ», — заявил он.

Медведев, говоря о спецоперации, подчеркнуло, что это вынужденный, но действенный ответ на русофобскую политику Киева и стран Запада.

Помимо этого, заместитель председателя Совета безопасности России заявил об особой судьбоносной миссии России в мире.

В марте 2022 года Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России за последние годы. Он заявил, что оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. По словам зампреда, экспансия НАТО к границам России, экономическая и информационная война, развязанная против Москвы, бесконечные угрозы и запугивания, преследование россиян за рубежом стали причинами обострения международной ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 февраля заявила, что вся ответственность за разрыв торговых, экономических, культурных и гуманитарных контактов с Россией лежит на западных лидерах. Дипломат добавила, что на любые недружественные шаги с их стороны Москвой будет дан адекватный ответ, основанный на принципе взаимности.