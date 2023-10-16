Москва, 16 октября, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в момент неофициального общения с помощником президента Юрием Ушаковым и представителем Кремля Дмитрием Песковым выразил мнение об украинском лидере Владимире Зеленском многих политиков не только в России, но и за рубежом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Лавров процитировал Юрию Ушакову и Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая недавно потребовала запретить выступление Зеленского в парламенте Румынии, а ему сказала об уважительном отношении к румынам.

«Он достал, конечно, всех», — лаконично прокомментировал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, когда украинская делегация вместе с румынской проходили в парламенте мимо сенатора Дианы Шошоакэ, она выкрикнула Зеленскому свои претензии — уважать румын на Украине и вернуть территории.

Ранее она призвала выразить протест против приезда Зеленского в Румынию, заявив, что «все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского холодно приняли в США, так как Киев потерял территории, которые Вашингтон рассматривал как важные с точки зрения природных ресурсов.

В сентябре Зеленского крайне прохладно встретили в США, отметил обозреватель британского журнала UnHerd Томас Фаци. Помимо всего, украинского политика не допустили к выступлению на совместной сессии Конгресса.

Западные партнёры Украины начинают уставать от темы оказания Киеву военной помощи, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок, отметил ранее американский журналист Дуглас Маккиннон. Многие в американском правительстве, как и в Европе, устали от его поведения, отметил журналист.

Отношения Украины с Западом оказались под угрозой из-за этих действий Зеленского, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Истерика Зеленского может вызвать у Запада сомнения в его способностях руководить, добавил он.