Вашингтон, 3 марта, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Киев потерпит поражение без возобновления поставок военной помощи от США, уверен председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тёрнер.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Нам нужно поддержать их сейчас, или они проиграют. И, я думаю, спикер [палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон] осознаёт эту чрезвычайную ситуацию. <…> И, я думаю, мы увидим, что законопроекты вынесут на голосование», — заявил он 3 марта в эфире телеканала CBS.

Также Тёрнер выразил уверенность, что лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис также осознает сложившуюся чрезвычайную ситуацию.

По словам побывавшего в феврале в Киеве конгрессмена, у ВСУ не совсем кончились боеприпасы, они их экономят. Необходимо поддержать Украину, подытожил Тёрнер.

Как сообщало ИА Регнум, в очередном своём обращении глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поведение партнёров Украины с выделением военной помощи «невозможно понять». Он подчеркнул, что не просил ничего больше необходимого для защиты. Затянувшуюся ситуацию, когда союзники Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, не только нельзя понять, но и забыть не удастся, признал Зеленский.

Шеф Пентагона Ллойд Остин 29 февраля назвал ежедневные территориальные приобретения ВС России «очень тревожными». Без поддержки Вашингтона ВСУ продолжат уступать российской армии в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки «адекватных» систем ПВО, добавил министр обороны.

26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении российские военные впервые подбили американский танк M1 Abrams. Сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на следующий день подтвердил уничтожение американского танка.

Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов «Упырь» поразили под Авдеевкой ещё один американский танк Abrams. Для удара применялся боеприпас ПГ-7В. Об этом 3 марта рассказал представитель предприятия-производителя.