Киев, 3 марта, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередном своём видеообращении заявил, что поведение партнёров Киева с выделением военной помощи «невозможно понять».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По признанию Зеленского, затянувшуюся ситуацию, когда союзники Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, не только нельзя понять, но и забыть не удастся.

«С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это», — сказал лидер киевского режима, добавив, что он не просил ничего больше чем то, что необходимо для защиты.

Как сообщало ИА Регнум, отсутствие военной поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки грозит Украине нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Конгрессмены США уже в большей своей части открыто заявляют о том, что конфликт на Украине необходимо урегулировать путём переговоров с Россией.

Нижняя палата Конгресса США 15 февраля ушла на рассчитанный до конца февраля перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Выделенные США финансовые средства на помощь Украине оседают в мировых столицах отмывания денег. Такое заявление сделал 23 февраля член палаты представителей американского Конгресса Мэтт Гаетц (республиканец от штата Флорида) в ходе выступления на конференции во Флориде.

Владимир Зеленский заявил, что Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте с Россией с тяжёлыми последствиями для украинцев, свободы и демократии, если США не возобновят программу поддержки Киева.