Вашингтон, 29 февраля, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин 29 февраля заявил, что ежедневные территориальные приобретения ВС РФ являются «очень тревожными».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно», — сказал Остин на слушаниях в Конгрессе США.

Без поддержки Вашингтона ВСУ продолжат уступать ВС РФ в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки «адекватных» систем ПВО, добавил глава Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года после освобождения Авдеевки Минобороны России сообщало также об освобождении населённых пунктов Северное, Ласточкино и Петровское.

Министр обороны Сергей Шойгу на коллегии Минобороны ранее проинформировал, что после взятия Авдеевки ВС РФ продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями. С начала 2024 года на всех направлениях к 27 февраля было освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов.

Киевские власти боятся, что, если западные страны не возобновят поставки боеприпасов для ВСУ, Вооружённые силы России прорвут оборону киевской армии уже к лету 2024 года, сообщило 29 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Киевский режим сталкивается с катастрофическими последствиями из-за того, что Конгресс США не одобрил выделение дополнительной военной помощи ВСУ, отмечал в свою очередь 27 февраля президент США Джозеф Байден.

Законопроект о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в объёме 95 млрд долларов (в том числе 60 млрд долларов Киеву) ранее был утверждён Сенатом США. При этом спикер палаты представителей Майк Джонсон уточнял, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам. Позднее нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по данному законопроекту.

Остин 29 февраля также заявил, что если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, то НАТО «придётся» воевать с РФ.