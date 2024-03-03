Москва, 3 марта, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Россия завершит в 2024 году году спецоперацию «победой русского оружия».

Иван Шилов ИА REGNUM

Слуцкий, будучи в поездке в Луганск в ходе встречи с бойцами российской армии, которые участвовали в освобождении Авдеевки, поблагодарил и поздравил всех «с уникальной победой», отметив, что захват этого населённого пункта войдёт в историю СВО так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны.

«Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — цитирует депутата пресс-служба партии «ЛДПР».

Слуцкий также подчеркнул, что нужно освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, «сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой», Краматорск, «где сидит та же нечисть, что сидела на Азовстали», Славянск, Святогорск и временно нами оставленный Лиман, который вернётся «очень и очень скоро».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за сутки потеряли на авдеевском направлении до 460 военных, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, заявил 3 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За неделю российские военные отразили 48 контратак штурмовых групп ВСУ на авдеевском направлении, противник потерял 2600 военных.

Российские военные сорвали попытку ротации украинских военных под Угледаром в ДНР, а также уничтожили инженерно-сапёрную группу врага в районе Червоного.

Украинские военные рассказали американским журналистам, как в феврале в панике и без организации покидали Авдеевку. По их словам, из-за потери связи с командованием некоторые подразделения не знали о приказе об отступлении.