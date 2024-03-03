Угледар, ДНР, 3 марта, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытку ротации киевских боевиков под Угледаром в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили инженерно-сапёрную группу врага в районе Червоного. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов REGNUM Боевик

Как пояснил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев, помимо этого за минувшие сутки в результате ударов бомбардировочной авиации и огня артиллерии на южнодонецком направлении были уничтожены 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов киевских боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, гвардии ефрейтор Михаил Верхоланцев в одиночку заставил отступить внезапно напавшую штурмовую группу ВСУ и оказал раненым бойцам первую помощь, потом организовал их эвакуацию в медподразделение.

Несмотря на обстрел из танка и гранатомётов, Верхоланцев, используя заранее подготовленные укрытия, сменил огневую позицию, выйдя во фланг штурмовой группы боевиков. Точным прицелом из стрелкового оружия и гранатами он уничтожил нескольких боевиков.

Российские военнослужащие Центральной группировки войск в ходе штурма Авдеевки захватили уцелевшие образцы иностранной техники, включая американский бронетранспортёр М-113 времён Вьетнамской войны. Также бойцы обнаружили турецкий и британский бронеавтомобили, рассказал журналистам замкомандира батальона по вооружению с позывным Ротор.