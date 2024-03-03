Вашингтон, 3 марта, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Украинские военные покидали Авдеевку в панике и без организации. Об этом сообщила 2 марта газета The Washington Post, ссылаясь на рассказы бойцов ВСУ.

Dmytro Smolienko3/Global Look Press

Один из них рассказал о колонне украинской техники, которая выходила из города и вспыхнула огнём под ударами российской артиллерии.

«Это была дорога смерти», — приводит издание слова бойца.

По словам другого военного, на протяжении нескольких дней российские войска штурмовали позиции ВСУ «волна за волной».

Третий боец рассказал, что приказ об отступлении не был доведён до всех из-за потери связи между командованием и бойцами. Так, на его подразделение вышли заблудившиеся военнослужащие из 2-й президентской бригады.

«Они потеряли всякую связь со своим командиром и понятия не имели о приказе отступать», — говорится в статье.

По мнению военного, командование ВСУ должно было раньше отдать приказ об отступлении и даже несколько часов имели бы значение.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у ВСУ в Авдеевке не было никаких оборонительных позиций, за которые можно было бы отойти. По его словам, отходившие войска должны были зайти за обороняющиеся войска, но возможностей для этого не было.

Приказ оставить Авдеевку — северный пригород Донецка, служивший для ВСУ мощным укрепрайоном, — главком ВСУ Александр Сырский отдал в ночь на 17 февраля. В Минобороны России позже сообщили, что за сутки до этого началось неконтролируемое бегство украинских подразделений из города.