Москва, 1 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за неделю отразили 48 контратак штурмовых групп ВСУ на авдеевском направлении, противник потерял 2600 военных, сообщил 1 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что атаки украинских штурмовых групп были отражены в районах населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

«За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе «Abrams» производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии», — информировал официальный представитель российского военного ведомства.

Также ВС России после освобождения Авдеевки освободили на минувшей недели ещё три населённых пункта — Ласточкино, Северное и Петровское и продолжили продвижение в западном направлении, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путинуоб освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль российских военных. По словам Шойгу, при отступлении из города Вооружённые силы Украины оставили множество оружия и военной техники.

Позже на коллегии Минобороны Шойгу проинформировал, что после взятия Авдеевки ВС РФ продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями.

Так, с начала 2024 года на всех направлениях к 27 февраля было освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов.