Берн, 3 марта, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Население Швейцарии в ходе прошедшего в минувшие выходные референдума отказалось повысить пенсионный возраст с 65 до 66 лет. Об этом сообщается по итогам голосования на сайте правительства страны.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

Жители Швейцарии голосовали 3 марта за два предложения по внесению поправок в закон о пенсиях. Первое предложение касалось повышения пенсионного возраста с 65 до 66 лет, второе предложение заключалось в установлении выплаты 13-й пенсии для пенсионеров в том же размере, что и сама пенсия.

В результате 74,72% избирателей отказались повышать пенсионный возраст, в то время как 58,24% проголосовали за введение 13-й пенсии. Явка составила 58%.

Как сообщало ИА Регнум, социальные пенсии в РФ с 1 апреля 2024 года планируют проиндексировать на 7,5%. Эта мера коснётся 4,1 млн россиян.

На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал размер средней пенсии в стране в 2024 году. Она достигнет 23,2 тыс. рублей. Правительство запланировало индексацию прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году. На индексацию пенсий в 2024 году правительство намерено потратить около 600 млрд рублей.

Помимо этого, страховые пенсии и прожиточный минимум увеличили с 1 января 2024 года на 7,5%. Индексация коснулась свыше 27 млн получателей пенсии по старости. При этом военные пенсии с 1 октября 2024 года предположили увеличить на 4,5%.

Повышение доходов и качества жизни российских граждан является приоритетом для властей, заявил 12 февраля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.