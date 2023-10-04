Москва, 4 октября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. В следующем году пенсии россиян проиндексируют на 7,5%. Об этом в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции ― это 7,5%», ― уточнил глава ведомства.

Министр добавил, что для погашения расходов на индексацию таких выплат направят порядка 600 млрд рублей.

Силуанов уточнил, что после индексации средний размер пенсии составит 23 244 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров может составить 23 405 рублей. Как заявили в Министерстве труда и социальной защиты, на выплаты пенсий в будущем году направят свыше 10 трлн рублей.

Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в 2024 году повысится средний размер страховой пенсий как для работающих (на 1572 рубля, до 22 605 рублей), так и для неработающих пенсионеров (на 1631 рубль, до 23 449 рублей).

Военные пенсии с 1 октября 2024 года предположили увеличить на 4,5%.

Россияне в ходе опроса заявили, что средний размер желаемой пенсии составляет 69 тысяч рублей.

Специалист Союза пенсионеров России Людмила Пискунова призвала россиян самих позаботиться об оформлении статуса пенсионера. Она пояснила, что если гражданин сам не напишет заявление о назначении ему пенсии, то за него никто этого делать не станет, а значит, и пенсию человек не получит.